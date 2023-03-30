На Кубани объявили экстренное предупреждение о заморозках 2 апреля

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение о заморозках 2 апреля.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, ночью и утром 2 апреля местами возможны заморозки в воздухе до -1...-4 °С (за исключением Черноморского побережья).

В крае также действует штормовое предупреждение по лавиноопасности в горах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что в ряде регионов страны ожидается резкое похолодание.