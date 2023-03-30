Гоша Куценко рассказал о сюжете нового фильма «Любовь-морковь»
Супруги Андрей (Гоша Куценко) и Марина (Кристина Орбакайте) всё время ссорились из-за увлечения сына-подростка гаджетами. Но однажды сами проснулись в телах роботов.
В будущем роботы станут альтернативой человеку, поделился предположениями актёр в интервью сайту «Аргументы и Факты».
«Однажды мы с Катей Климовой играли «Любовные письма», и вдруг в зале раздался голос Алисы из включённого телефона: «Извините, я вас плохо слышу». Зал засмеялся. А у нас была драматическая сцена. Пришлось начать играть погромче. Для Алисы», — рассказал Куценко.
Ранее Newinform передавал, что актёр Роман Мадянов снимется в новом сезоне сериала «Склифосовский».