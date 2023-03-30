Гоша Куценко рассказал о сюжете нового фильма «Любовь-морковь»

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Актёр Гоша Куценко, сыгравший главную роль в четвёртой части комедии «Любовь-морковь» — фильме «Любовь-морковь: Восстание машин», выходящем на экраны 30 марта, рассказал о сюжете картины.

Супруги Андрей (Гоша Куценко) и Марина (Кристина Орбакайте) всё время ссорились из-за увлечения сына-подростка гаджетами. Но однажды сами проснулись в телах роботов.

В будущем роботы станут альтернативой человеку, поделился предположениями актёр в интервью сайту «Аргументы и Факты».

«Однажды мы с Катей Климовой играли «Любовные письма», и вдруг в зале раздался голос Алисы из включённого телефона: «Извините, я вас плохо слышу». Зал засмеялся. А у нас была драматическая сцена. Пришлось начать играть погромче. Для Алисы», — рассказал Куценко.

Ранее Newinform передавал, что актёр Роман Мадянов снимется в новом сезоне сериала «Склифосовский».

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