Памятник Ушакову в Петербурге планируют установить в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Пока планируем установку памятника в 2024 году. Открытие приурочим ко Дню Военно-морского флота, праздника, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля», — рассказала Наталья Чадина, ответственный секретарь конкурса на лучший эскизный проект памятника флотоводцу.
Дату установки монумента переносили несколько раз.
Ранее ФАН сообщало, что в Московском районе Санкт-Петербурга открыли мемориальную доску в память о писателе Борисе Стругацком.