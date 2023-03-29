Памятник Ушакову в Петербурге планируют установить в 2024 году

Памятник Фёдору Ушакову планируют установить в Санкт-Петербурге в 2024 году.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Пока планируем установку памятника в 2024 году. Открытие приурочим ко Дню Военно-морского флота, праздника, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля», — рассказала Наталья Чадина, ответственный секретарь конкурса на лучший эскизный проект памятника флотоводцу.

Дату установки монумента переносили несколько раз.

Ранее ФАН сообщало, что в Московском районе Санкт-Петербурга открыли мемориальную доску в память о писателе Борисе Стругацком.