Памятник Ушакову в Петербурге планируют установить в 2024 году

Короткая ссылка
Памятник Фёдору Ушакову планируют установить в Санкт-Петербурге в 2024 году.
Памятник Ушакову в Петербурге планируют установить в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Пока планируем установку памятника в 2024 году. Открытие приурочим ко Дню Военно-морского флота, праздника, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля», — рассказала Наталья Чадина, ответственный секретарь конкурса на лучший эскизный проект памятника флотоводцу.

Дату установки монумента переносили несколько раз.

Ранее ФАН сообщало, что в Московском районе Санкт-Петербурга открыли мемориальную доску в память о писателе Борисе Стругацком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить