В Казани открыли мемориальную доску в честь Станислава Говорухина

В Казани состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь режиссёра Станислава Говорухина.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Памятная табличка размещена на фасаде Института геологии и нефтегазовых технологий, где в 1950-е годы учился Говорухин.

«Для меня Станислав Сергеевич не только эпоха в жизни нашего государства как выдающийся деятель искусства и политик, но я беру на себя смелость сказать, что это был мой друг», — заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

По его словам, Говорухин впитал в себя всю культуру человечества и поэтому был таким гениальным и удивительным художником.

Ранее ФАН сообщало, что в Московском районе Санкт-Петербурга открыли мемориальную доску в память о писателе Борисе Стругацком.