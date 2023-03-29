В Самаре взяли под охрану два старинных дома

В Самаре взяли под охрану два жилых дома при усадьбе купца Михаила Гордеева и мещанина Михаила Кустова.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на сайт областного правительства.

Здания признаны объектами культурного наследия регионального значения.

В частности, на фасаде и крыше домов нельзя устанавливать кондиционеры и большие антенны, размещать рядом объекты капитального строительства.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.