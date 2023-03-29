В парках Подмосковья пройдут мероприятия, посвящённые Дню Земли

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В Московской области более 60 парков отметят День Земли в четверг, 30 марта.
В парках Подмосковья пройдут мероприятия, посвящённые Дню Земли
  • AFP

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Например, в парке Мира в Мытищах проведут лекцию «Земля — наш дом» и выставку «Экооперация».

В Центральном городском парке культуры и отдыха в Пушкине состоится мастер-класс «Планета Земля», а в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске — дендрологическая экскурсия «Тайны зелёных великанов».

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.

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