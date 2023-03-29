В ЯНАО похолодает до -30 °С

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются ночные морозы.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

До конца рабочей недели по ночам в регионе будет на 5—7 градусов холоднее нормы.

В ночь на четверг, 30 марта, температура воздуха составит до -24 °С, местами до -30 °С.

Днём -13...-18 °С, по западу до -8 °С.

В ночь на пятницу, 31 марта, ожидается до -26 °С, местами до -30 °С. Днём на большей части территории ЯНАО прогнозируется 0...-5 °С, местами до -13 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что в ряде регионов страны ожидается резкое похолодание.