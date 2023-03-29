Температурные качели ожидаются в ХМАО 31 марта
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
В пятницу, 31 марта, в регионе ожидается южный ветер 7—12 м/с с порывами до 15 м/с.
«Температура воздуха ночью от -12 до -17 °С, при прояснениях от -18 до -23 °С, днём от +1 до +6 °С, местами до -4…-9 °С. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега», — говорится в сообщении.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.