Ветеринар Пригорнева объяснила, что с помощью обоняния собака ориентируется в пространстве

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Ветеринар государственной Тушинской ветеринарной клиники Анастасия Пригорнева объяснила, почему некоторые собаки на улице непрерывно всё обнюхивают.
Ветеринар Пригорнева объяснила, что с помощью обоняния собака ориентируется в пространстве
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Благодаря обонянию собаки различают предметы и ориентируются в пространстве», — рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Способность различать запахи на большом расстоянии объясняется наличием у них более 200 млн обонятельных рецепторов. Поэтому собака способна определять более миллиона запахов и учуять какой-либо один — например, запах другого животного — за километр.

Наилучшим обонянием обладают служебные и охотничьи собаки, уточнила Пригорнева.

Ранее президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза, эксперт международной категории (все породы собак) ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал ФАН, стоит ли стерилизовать домашних собак.

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