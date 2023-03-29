Ветеринар Пригорнева объяснила, что с помощью обоняния собака ориентируется в пространстве

Ветеринар государственной Тушинской ветеринарной клиники Анастасия Пригорнева объяснила, почему некоторые собаки на улице непрерывно всё обнюхивают.

Благодаря обонянию собаки различают предметы и ориентируются в пространстве», — рассказала она в беседе с «Москвой 24».

Способность различать запахи на большом расстоянии объясняется наличием у них более 200 млн обонятельных рецепторов. Поэтому собака способна определять более миллиона запахов и учуять какой-либо один — например, запах другого животного — за километр.

Наилучшим обонянием обладают служебные и охотничьи собаки, уточнила Пригорнева.

Ранее президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза, эксперт международной категории (все породы собак) ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал ФАН, стоит ли стерилизовать домашних собак.