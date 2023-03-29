Синоптик Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде регионов страны ожидается резкое похолодание. До конца рабочей недели морозы до -20…-25 °С придут в Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Новый Уренгой.

«В Ямало-Ненецком автономном округе, Салехарде, Новом Уренгое ночные температуры в течение ближайших трёх дней будут очень низкие, ниже нормы на 5—7 градусов, до -20…-25 °С. Днём -8…-13 °С», — сообщил синоптик в беседе с URA.RU.

По его словам, в ближайшие несколько дней понизится температура и на юге европейской России — примерно на 7—8 градусов в Краснодарском крае, Крыму, Сочи, а также в Санкт-Петербурге.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.