Синоптик Шувалов спрогнозировал до -3 °С в ночь на 30 марта в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о незначительном похолодании в ночь на 30 марта в столичном регионе.

«Что касается Москвы и Подмосковья, под конец марта у нас были дожди и всплеск тепла, который больше соответствует второй половине апреля. Это привело к тому, что снежный покров остался только в лесах… При этом средний срок схода снежного покрова в Москве и области — 20 апреля, то есть мы практически на четыре недели его опередили», — сообщил специалист в интервью Радио Sputnik.

В четверг, 30 марта, в Москве и области ожидается прохождение холодного фронта и кратковременное понижение температуры — по ночам ожидается -1…-3 °С, заключил Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в конце марта ожидаются ночные температуры до -7 °С.