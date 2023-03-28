В Петербурге открылась выставка к 155-летию Горького
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
«Выставка отражает в первую очередь общественно-политическую деятельность Горького. Её основные разделы соотносятся с определёнными этапами жизни писателя», — рассказали в музее.
Также стало известно, что в Нижегородской области пройдёт более 100 мероприятий к юбилею Горького, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.
Программа включает лекции, круглые столы, выставки, спектакли и другие активности.
Ранее сообщалось, что выставка «Шолоховская земля. Времена года» откроется в Подмосковье 31 марта.