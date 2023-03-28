В Петербурге открылась выставка к 155-летию Горького

Короткая ссылка
В Государственном музее политической истории России в Санкт-Петербурге открылась выставка к 155-летию Максима Горького.
В Петербурге открылась выставка к 155-летию Горького
  • Gettyimages.ru
  • © Alexei Polyansky / EyeEm

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Выставка отражает в первую очередь общественно-политическую деятельность Горького. Её основные разделы соотносятся с определёнными этапами жизни писателя», — рассказали в музее.

Также стало известно, что в Нижегородской области пройдёт более 100 мероприятий к юбилею Горького, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.

Программа включает лекции, круглые столы, выставки, спектакли и другие активности.

Ранее сообщалось, что выставка «Шолоховская земля. Времена года» откроется в Подмосковье 31 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить