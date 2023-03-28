Акция «День без турникетов» начнётся в Москве 30 марта

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Акция «День без турникетов» пройдёт в Москве с 30 марта по 1 апреля.
Акция «День без турникетов» начнётся в Москве 30 марта

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Все желающие смогут посетить около 140 площадок предприятий, мастерских и технопарков. Например, Мосгаз откроет лаборатории для школьников и студентов.

Кроме того, в акции примут участие музеи, центры различных видов спорта, музыкальные и творческие студии, фермерские хозяйства.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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