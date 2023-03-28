Акция «День без турникетов» начнётся в Москве 30 марта
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Все желающие смогут посетить около 140 площадок предприятий, мастерских и технопарков. Например, Мосгаз откроет лаборатории для школьников и студентов.
Кроме того, в акции примут участие музеи, центры различных видов спорта, музыкальные и творческие студии, фермерские хозяйства.
Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.