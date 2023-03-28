В Кирове восстановят Феодоровскую церковь, пострадавшую от пожара

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В Кирове планируют восстановить Феодоровскую церковь, заявил губернатор Александр Соколов.
В Кирове восстановят Феодоровскую церковь, пострадавшую от пожара
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает progorod43.

«Мы с владыкой Марком начинаем большое дело по восстановлению исторического храма Феодоровской иконы Божией Матери на нашей земле», — отметил Соколов.

Здание церкви пострадало от пожара в ночь на 25 января. Через несколько дней строение разобрали. Власти приняли решение возвести каменный храм на месте сгоревшего деревянного.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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