Юрий Стоянов рассказал о съёмках в трагикомедии «Пять процентов»
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«Это наш первый совместный фильм, и мы прекрасно проводим время и до съёмок, и во время съёмок, а главное — после. Иногда мы переигрываем, стараясь засунуть в кадр больше, чем он того требует, но наша дружба — большой плюс для кино. Некоторые вещи нам не надо играть, потому что они уже есть», — цитирует Стоянова «Петербургский дневник».
По словам актёра, в отличие от своего персонажа он в современных реалиях прекрасно ориентируется.
«Пять процентов» — абсолютно петербургская история, чисто ленфильмовское явление», — отметил Стоянов.
Он добавил, что создатели фильма покажут не открыточный Петербург, но всё же Петербург.
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