Юрий Стоянов рассказал о съёмках в трагикомедии «Пять процентов»

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Актёр Юрий Стоянов рассказал подробности о съёмках в трагикомедии «Пять процентов», где он играет скульптора-монументалиста Николая Ферапонтова. В ленте также снимается Виктор Сухоруков.
Юрий Стоянов рассказал о съёмках в трагикомедии «Пять процентов»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Это наш первый совместный фильм, и мы прекрасно проводим время и до съёмок, и во время съёмок, а главное — после. Иногда мы переигрываем, стараясь засунуть в кадр больше, чем он того требует, но наша дружба — большой плюс для кино. Некоторые вещи нам не надо играть, потому что они уже есть», — цитирует Стоянова «Петербургский дневник».

По словам актёра, в отличие от своего персонажа он в современных реалиях прекрасно ориентируется.

«Пять процентов» — абсолютно петербургская история, чисто ленфильмовское явление», — отметил Стоянов.

Он добавил, что создатели фильма покажут не открыточный Петербург, но всё же Петербург.

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