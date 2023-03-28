В Курганской области ожидаются ночные температуры до -7 °С

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В Курганской области в конце марта ожидаются ночные температуры до -7 °С.
В Курганской области ожидаются ночные температуры до -7 °С
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Knöppel / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

По прогнозу, в ночь на вторник, 29 марта, будет +1...+6 °С, при прояснении до -4 °С, а в ночь на 30 и 31 марта прогнозируется до -2...-7 °С.

Днём 29 марта ожидается до +7 °С, 30 марта — до +8 °С, 31 марта — до +10 °С.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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