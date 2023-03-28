В Челябинской области спрогнозировали ночные заморозки с 29 по 31 марта

В Челябинской области ожидаются ночные заморозки с 29 по 31 марта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В ночь на среду температура воздуха опустится до -2 °С. Днём ожидается +4...+9 °С. Возможен дождь со снегом и гололедица.

В следующие два дня дожди не ожидаются, ночные температуры до -7 °С. Днём до +10 °С.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.