Дочь опровергла сообщения о госпитализации народной артистки РСФСР Натальи Белохвостиковой

Народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова находится дома и чувствует себя хорошо.

Информацию о её госпитализации в беседе с ТАСС опровергла её дочь — актриса и режиссёр Наталья Наумова.

Ранее в СМИ появились сообщения, что 71-летнюю Белохвостикову доставили в одну из московских клиник из-за постоянных болей в ногах.