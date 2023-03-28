Дочь опровергла сообщения о госпитализации народной артистки РСФСР Натальи Белохвостиковой

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Народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова находится дома и чувствует себя хорошо.
Дочь опровергла сообщения о госпитализации народной артистки РСФСР Натальи Белохвостиковой
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Информацию о её госпитализации в беседе с ТАСС опровергла её дочь — актриса и режиссёр Наталья Наумова.

Ранее в СМИ появились сообщения, что 71-летнюю Белохвостикову доставили в одну из московских клиник из-за постоянных болей в ногах.

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