Дочь опровергла сообщения о госпитализации народной артистки РСФСР Натальи Белохвостиковой
Народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова находится дома и чувствует себя хорошо.
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Информацию о её госпитализации в беседе с ТАСС опровергла её дочь — актриса и режиссёр Наталья Наумова.
Ранее в СМИ появились сообщения, что 71-летнюю Белохвостикову доставили в одну из московских клиник из-за постоянных болей в ногах.
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