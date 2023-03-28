В Татарстане проведут капремонт в театрах и домах культуры в 2023 году

В Татарстане 185 млн рублей направят на проведение капитального ремонта зданий театров и домов культуры.

Заказчиками выступают Главинвестстрой РТ и Главстрой РТ, такая информация появилась на сайте госзакупок, передаёт «Бизнес Online».

Как уточняется, в 2023 году отремонтируют Татарский государственный театр драмы и комедии им. Тинчурина, Дом культуры в деревне Орёл Лаишевского муниципального района, Нижнекамский музыкальный колледж имени Салиха Сайдашева и Дом культуры в селе Новошешминск.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.