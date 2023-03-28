В Казани отреставрируют здание главпочтамта XX века

В Казани здание главпочтамта на улице Кремлёвской будет отреставрировано. На эти цели выделят 121 млн рублей.

Об этом стало известно из тендера, опубликованного на сайте госзакупок, сообщает «Бизнес Online».

Здание главпочтамта было построено в 1913 году и является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.