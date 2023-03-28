В Казани отреставрируют здание главпочтамта XX века
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Об этом стало известно из тендера, опубликованного на сайте госзакупок, сообщает «Бизнес Online».
Здание главпочтамта было построено в 1913 году и является объектом культурного наследия регионального значения.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.