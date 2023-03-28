В Тюменской области назвали проект «Объединяя Россию» крупным и ярким для региона

Короткая ссылка
Генеральный директор «Тюменского музейно-просветительского объединения» Светлана Сидорова рассказала о важных культурных проектах, которые пройдут в музее в 2023 году.
В Тюменской области назвали проект «Объединяя Россию» крупным и ярким для региона
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

Самые важные и ожидаемые — национальные проекты, которые будут реализованы на площадке музейного комплекса имени И.Я. Словцова, поделилась она с изданием «Тюменская область сегодня».

Так, проект «Объединяя Россию», совместный с музеем-заповедником «Царское Село», расскажет о многогранной истории Транссиба. Богатый северный колорит представят в проекте «Тепло Арктики».

«Естественно, в музее много и плановых выставочных проектов. В том числе уже открывшаяся юбилейная выставка Бориса Паромова «Противостояние». Буквально сейчас мы готовим несколько патриотических проектов к 75-летию тюменской геологии», — сообщила Сидорова.

Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить