В Тюменской области назвали проект «Объединяя Россию» крупным и ярким для региона

Генеральный директор «Тюменского музейно-просветительского объединения» Светлана Сидорова рассказала о важных культурных проектах, которые пройдут в музее в 2023 году.

Самые важные и ожидаемые — национальные проекты, которые будут реализованы на площадке музейного комплекса имени И.Я. Словцова, поделилась она с изданием «Тюменская область сегодня».

Так, проект «Объединяя Россию», совместный с музеем-заповедником «Царское Село», расскажет о многогранной истории Транссиба. Богатый северный колорит представят в проекте «Тепло Арктики».

«Естественно, в музее много и плановых выставочных проектов. В том числе уже открывшаяся юбилейная выставка Бориса Паромова «Противостояние». Буквально сейчас мы готовим несколько патриотических проектов к 75-летию тюменской геологии», — сообщила Сидорова.

Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».