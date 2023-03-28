В Тюменской области назвали проект «Объединяя Россию» крупным и ярким для региона
- Gettyimages.ru
- © Mikael Vaisanen
Самые важные и ожидаемые — национальные проекты, которые будут реализованы на площадке музейного комплекса имени И.Я. Словцова, поделилась она с изданием «Тюменская область сегодня».
Так, проект «Объединяя Россию», совместный с музеем-заповедником «Царское Село», расскажет о многогранной истории Транссиба. Богатый северный колорит представят в проекте «Тепло Арктики».
«Естественно, в музее много и плановых выставочных проектов. В том числе уже открывшаяся юбилейная выставка Бориса Паромова «Противостояние». Буквально сейчас мы готовим несколько патриотических проектов к 75-летию тюменской геологии», — сообщила Сидорова.
Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».