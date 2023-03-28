Губернатор Ставрополья Владимиров заявил об эффективности системы мониторинга паводковой ситуации

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что автоматическая система мониторинга уровней воды в реках, которую внедрили в регионе, позволяет контролировать ситуацию в паводковый сезон.

В ходе прямой линии глава региона подчеркнул, что ситуация на водоёмах региона не вызывает опасений, передаёт «СвоёТВ».

«Сегодня ежедневно я получаю данные по уровням воды в реках — по Куме, по Суркулю, по Кубани, по Калаусу. Сейчас говорить о сложной ситуации не приходится — никакой тревожной информации нет», — подчеркнул Владимиров.

Ранее RIA56 сообщало, что в ряде районов Оренбургской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.