В Екатеринбурге установлен новый температурный рекорд

В Екатеринбурге зафиксировали новый температурный рекорд.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 27 марта, воздух прогрелся до +16 °С. Предыдущий рекорд был установлен в 1978 году, когда в городе было +14,9 °С.

По прогнозу, теперь в Екатеринбурге ожидается похолодание. Во вторник, 28 марта, температура воздуха составит до +13 °С.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.