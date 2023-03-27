В Екатеринбурге установлен новый температурный рекорд

Короткая ссылка
В Екатеринбурге зафиксировали новый температурный рекорд.
В Екатеринбурге установлен новый температурный рекорд
  • globallookpress.com
  • © L Strizzi / EyeEm

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 27 марта, воздух прогрелся до +16 °С. Предыдущий рекорд был установлен в 1978 году, когда в городе было +14,9 °С.

По прогнозу, теперь в Екатеринбурге ожидается похолодание. Во вторник, 28 марта, температура воздуха составит до +13 °С.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить