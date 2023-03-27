В Челябинской области ожидается усиление ветра до 17 м/с

В Челябинской области ожидается похолодание с дождями и усилением ветра.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В ночь на вторник, 28 марта, температура воздуха составит +1...+6 °С, днём +13...+18 °С.

«Ночью 29 марта пойдёт дождь, переходящий в снег, поднимется сильный ветер с порывами до 17 м/с. Температура опустится до -2 °С. Днём потеплеет до +3...+8 °С», — заявили синоптики.

В ночь на 30 марта температура может опуститься до -7 °С.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.