Объявлена предварительная программа Российского форума по управлению интернетом

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Стала известна предварительная программа Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2023).
Объявлена предварительная программа Российского форума по управлению интернетом
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт форума.

Участники обсудят, какую роль должно играть государство в процессах управления интернетом, рассмотрят опыт разных стран по обеспечению цифрового суверенитета, изучат проблемы влияния интернета на детей и подростков, подготовку кадров для цифровой экономики.

Также запланированы секции «Цифровые технологии будущего», «Подотчётность vs недоверие: как бороться за безопасность информации в интернете» и «Цифровая трансформация: голос молодёжи».

Кроме того, состоится церемония вручения премии «За заслуги в сфере интернета».

Форум пройдёт 6—7 апреля 2023 года в гибридном формате.

Ранее ФАН сообщало, что объявлена полная деловая программа Московского экономического форума.

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