Объявлена предварительная программа Российского форума по управлению интернетом

Стала известна предварительная программа Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2023).

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт форума.

Участники обсудят, какую роль должно играть государство в процессах управления интернетом, рассмотрят опыт разных стран по обеспечению цифрового суверенитета, изучат проблемы влияния интернета на детей и подростков, подготовку кадров для цифровой экономики.

Также запланированы секции «Цифровые технологии будущего», «Подотчётность vs недоверие: как бороться за безопасность информации в интернете» и «Цифровая трансформация: голос молодёжи».

Кроме того, состоится церемония вручения премии «За заслуги в сфере интернета».

Форум пройдёт 6—7 апреля 2023 года в гибридном формате.

Ранее ФАН сообщало, что объявлена полная деловая программа Московского экономического форума.