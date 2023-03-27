Объявлена предварительная программа Российского форума по управлению интернетом
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт форума.
Участники обсудят, какую роль должно играть государство в процессах управления интернетом, рассмотрят опыт разных стран по обеспечению цифрового суверенитета, изучат проблемы влияния интернета на детей и подростков, подготовку кадров для цифровой экономики.
Также запланированы секции «Цифровые технологии будущего», «Подотчётность vs недоверие: как бороться за безопасность информации в интернете» и «Цифровая трансформация: голос молодёжи».
Кроме того, состоится церемония вручения премии «За заслуги в сфере интернета».
Форум пройдёт 6—7 апреля 2023 года в гибридном формате.
Ранее ФАН сообщало, что объявлена полная деловая программа Московского экономического форума.