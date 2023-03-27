В Тюмени рассказали о проекте «Улица с историей»

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В Тюмени рассказали подробности об интерактивном проекте «Улица с историей».
В Тюмени рассказали о проекте «Улица с историей»
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Witsoe / EyeEm

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В декабре 2022 года в городе открыли первую пешеходную улицу — Дзержинского, где расположено более 20 объектов культурного наследия.

«Главными героями проекта должны стать тюменские купцы, а «оживить» их можно с помощью дополненной реальности, чтобы не абстрактный голос монотонно зачитывал информацию, а человек, который несколько веков назад ходил по этой улице», — отметила заведующая сектором управления проектами МКУ «Управление градостроительного планирования» Елена Ренёва.

Проект призван создать эффект погружения и рассказать об истории улицы через интерактивный диалог.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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