Фестиваль «Русское поле» пройдёт в Москве в августе

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Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Русское поле» состоится 19—20 августа в музее-заповеднике «Коломенское».
Фестиваль «Русское поле» пройдёт в Москве в августе

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Для посетителей будут работать тематические площадки. Программа включает мастер-классы, дегустации, показы авторских коллекций дизайнеров, интерактивные акции реконструкторов.

Одна из площадок будет посвящена 100-летию «Коломенского», вторая — 1160-летию славянской письменности, третья — 410-летию династии Романовых.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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