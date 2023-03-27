В Севастополе подвели итоги фестиваля ГТО

В Севастополе прошёл фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Число участников превысило 300: это представители трудовых коллективов, госслужащие и муниципальные служащие.

Соревновательную программу выполнили 14 команд.

«Фестиваль традиционный, в Севастополе он проводится уже третий год подряд. Сейчас мы решили ему придать новый формат. Помимо того, что наши участники боролись в личном и командном первенстве, мы добавили выявление абсолютных рекордов среди участников», — заявил организатор фестиваля Михаил Козаков.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».