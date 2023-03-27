В Севастополе подвели итоги фестиваля ГТО
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Число участников превысило 300: это представители трудовых коллективов, госслужащие и муниципальные служащие.
Соревновательную программу выполнили 14 команд.
«Фестиваль традиционный, в Севастополе он проводится уже третий год подряд. Сейчас мы решили ему придать новый формат. Помимо того, что наши участники боролись в личном и командном первенстве, мы добавили выявление абсолютных рекордов среди участников», — заявил организатор фестиваля Михаил Козаков.
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