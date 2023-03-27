Очередной Большой удмуртский диктант посвятят поэтам республики
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной политики республики.
Акция пройдёт 1 апреля в очном и заочном форматах. Главной площадкой станет Удмуртский государственный университет.
Текст для диктанта написала журналист и прозаик Мария Векшина.
Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.