Очередной Большой удмуртский диктант посвятят поэтам республики

Большой удмуртский диктант в 2023 году посвятят 125-летию со дня рождения поэтов и общественных деятелей Кузебая Герда и Ашальчи Оки.

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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной политики республики. Акция пройдёт 1 апреля в очном и заочном форматах. Главной площадкой станет Удмуртский государственный университет. Текст для диктанта написала журналист и прозаик Мария Векшина. Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.