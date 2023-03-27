Очередной Большой удмуртский диктант посвятят поэтам республики

Короткая ссылка
Большой удмуртский диктант в 2023 году посвятят 125-летию со дня рождения поэтов и общественных деятелей Кузебая Герда и Ашальчи Оки.
Очередной Большой удмуртский диктант посвятят поэтам республики
  • Gettyimages.ru
  • © Supawat Bursuk / EyeEm

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной политики республики.

Акция пройдёт 1 апреля в очном и заочном форматах. Главной площадкой станет Удмуртский государственный университет.

Текст для диктанта написала журналист и прозаик Мария Векшина.

Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить