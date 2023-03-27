В Москве открыли и обновили 85 зданий театров за 10 лет

В Москве открыли и обновили 85 зданий 40 театров за последние десять лет.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на персональный сайт мэра Сергея Собянина.

«Среди них — Театр кошек Куклачёва, театры «У Никитских ворот», «Тень», «Электротеатр», Театр на Таганке, Театр на Покровке, «Современник», Еt Cetera, «Геликон-опера», «Волшебная лампа», «Школа современной пьесы», «Ведогонь-театр», «Русская песня», Театр на Бронной, театр «Уголок дедушки Дурова», театры Александра Градского, Романа Виктюка, Олега Табакова и многие-многие другие», — перечислил Собянин.

По его словам, в 2011 году в столице провели ревизию состояния материально-технической базы театров, и выяснилось, что только четверть из них находятся в хорошем состоянии, а остальным требовались ремонт или полная реконструкция.

«У нас великая режиссёрская школа, прекрасные артисты, талантливые и преданные своему делу работники театров, и задача правительства Москвы заключается в том, чтобы они имели максимум возможностей для реализации... творческих замыслов», — добавил мэр.

В 2023 году будет открыто здание Московского государственного театра эстрады в Доме на набережной.

Ранее ФАН сообщало о предстоящей столичной акции «Ночь театров».