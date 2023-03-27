Музыканты агитбригады «Русского Радио» получили премию Минобороны

Авторский коллектив музыкантов агитбригады «Русского Радио» получил премию Минобороны в области культуры и искусства.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

«От имени военнослужащих и членов их семей хочу передать слова благодарности за замечательную энергию, замечательное настроение и минуты радости. Спасибо вам большое за ваше творчество», — заявил директор департамента культуры Минобороны Артём Горный.

Награды удостоены организаторы и участники проекта: певица, актриса, член совета директоров «Русской Медиагруппы» Елена Север, певец, член совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрий Киселёв (сценический псевдоним ЮрКисс), певец Владимир Киселёв (сценический псевдоним ВладиМир), певец Роман Архипов и группа «Земляне».

«То, что мы делаем, мы делаем не за награды, но с другой стороны всегда приятно, когда твою работу отмечают. Это большая ответственность и честь. Культура воспитывает, наполняет, это неотъемлемая часть жизни», — сказал ЮрКисс.

Со своей стороны, Елена Север отметила, что все артисты, принимающие участие в концертах, собирают гуманитарную помощь.

По словам артистов, они продолжат проводить концерты в рамках агитбригад.