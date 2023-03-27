В Курганской области ожидается похолодание 29 марта

Согласно данным ЦГМС Курганской области, в регионе похолодает с +15 °С до +7 °С в среду, 29 марта.

Об этом информирует URA.RU.

Так, 28 марта в регионе днём ожидается +13…+15 °С, а 29-го — +2…+7 °С.

По данным синоптиков, ночами температура воздуха будет колебаться от -7 до +5 °С. Возможен небольшой снег.

В четверг и среду преимущественно без осадков, порывы ветра местами до 14—17 м/с.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.