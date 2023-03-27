В Курганской области ожидается похолодание 29 марта
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Об этом информирует URA.RU.
Так, 28 марта в регионе днём ожидается +13…+15 °С, а 29-го — +2…+7 °С.
По данным синоптиков, ночами температура воздуха будет колебаться от -7 до +5 °С. Возможен небольшой снег.
В четверг и среду преимущественно без осадков, порывы ветра местами до 14—17 м/с.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.