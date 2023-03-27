В ХМАО предупредили о похолодании до -14 °С в ночь на 28 марта

В восточных районах Ханты-Мансийского автономного округа в ночь на вторник, 28 марта, ожидается похолодание до -14 °С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные окружного Гидрометцентра.

«В большинстве районов небольшие и умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7–12 м/с, днём местами порывы 15–17 м/с. Температура ночью +1…-4 °С, в восточных районах до -14 °С, днём +1…-4 °С, в юго-западных районах +6…+11 °С», — говорится в тексте.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.