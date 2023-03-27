Синоптик Тишковец спрогнозировал до +10 °С и дожди в выходные в Москве
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В субботу, 1 апреля, ночные показатели не опустятся ниже +4 °С, а днём воздух прогреется до +9 °С, рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».
«Но дожди не прекратятся. Ослабнет ветер, показатели атмосферного давления упадут до 736 мм ртутного столба», — отметил Тишковец.
В воскресенье, 2 апреля, ожидается +5…+10 °С, ночью — около 0 °С, заключил синоптик.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.