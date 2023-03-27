Синоптик Тишковец спрогнозировал до +10 °С и дожди в выходные в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что начало апреля в Москве будет дождливым.

В субботу, 1 апреля, ночные показатели не опустятся ниже +4 °С, а днём воздух прогреется до +9 °С, рассказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

«Но дожди не прекратятся. Ослабнет ветер, показатели атмосферного давления упадут до 736 мм ртутного столба», — отметил Тишковец.

В воскресенье, 2 апреля, ожидается +5…+10 °С, ночью — около 0 °С, заключил синоптик.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.