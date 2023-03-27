Синоптик Вильфанд отметил аномально тёплую погоду на Урале и в Сибири в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что вследствие аномального тепла на Урале и в Сибири в марте снег в этих регионах растаял на месяц раньше обычного.

«Всю вторую декаду марта, даже с конца первой декады, на Урале и в Сибири были очень тёплые воздушные массы из Атлантики. Они обусловили такой ранний сход снежного покрова — почти на месяц раньше. Это редкий случай», — отметил Вильфанд в разговоре с URA.RU.

Температурный режим в регионах был выше средних показателей на 8—12 °С. Кроме того, шли осадки, что также ускорило процесс таяния снега.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге предупредили об усилении ветра в субботу, 25 марта.