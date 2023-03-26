Синоптик заявил, что в Москве выпала почти четверть мартовской месячной нормы осадков

Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что почти четверть от месячной нормы осадков марта выпало в Москве с сильными дождями 26 марта.

Об этом он написал в своём Telegram.

«В Москве на главной метеостанции города, ВДНХ, за сутки выпало 10 мм осадков, что оказалось ниже суточного рекорда этого дня, установленного 26 марта 1951 года, составляющего 11,8 мм. Тем не менее это составляет почти четверть от месячной нормы марта», — рассказал Леус.

Он отметил, что на текущий момент с начала первого весеннего месяца в Москве выпало уже 52 мм осадков, или 133% от нормы.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.