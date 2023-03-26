Узнать больше

Синоптик заявил, что в Москве выпала почти четверть мартовской месячной нормы осадков

Короткая ссылка
Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что почти четверть от месячной нормы осадков марта выпало в Москве с сильными дождями 26 марта.
Синоптик заявил, что в Москве выпала почти четверть мартовской месячной нормы осадков
  • globallookpress.com

Об этом он написал в своём Telegram.

«В Москве на главной метеостанции города, ВДНХ, за сутки выпало 10 мм осадков, что оказалось ниже суточного рекорда этого дня, установленного 26 марта 1951 года, составляющего 11,8 мм. Тем не менее это составляет почти четверть от месячной нормы марта», — рассказал Леус.

Он отметил, что на текущий момент с начала первого весеннего месяца в Москве выпало уже 52 мм осадков, или 133% от нормы. 

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить