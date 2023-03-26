На 102-м году жизни умер актёр театра и кино Николай Дупак

На 102-м году жизни умер актёр театра и кино, режиссёр, бывший директор Театра на Таганке, Театра на Малой Бронной Николай Дупак.

«Николай Лукьянович Дупак ушёл из жизни сегодня утром на 102-м году жизни. Церемония прощания пройдёт в Театре на Таганке», — сказали ТАСС в пресс-службе театра.

Церемония начнётся в 11:00 в среду, 29 марта.

Дупак родился 5 октября 1921 года в Старобешево Донецкой области Украины.

Актёр снялся в десятках фильмов, среди них «Сорок первый», «Мальчики», «Служили два товарища», «Интервенция», «Будни уголовного розыска», «Капитан Немо», «Война на западном направлении» и других.