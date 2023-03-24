В Подмосковье проведут более 30 мероприятий в честь Всемирного дня театра
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Об этом сообщает телеканал «360».
В частности, можно посетить спектакли «Алиса в Стране чудес» и «Хулиган. Исповедь» в Московском Губернском театре.
Также будут показаны спектакль «Театральная история» в Московском областном театре драмы и комедии, балет «Шут» в Московском областном государственном академическом театре «Русский балет» и спектакль «Дело лорда Гольмика» в Московском областном театре кукол.
Ранее ФАН сообщало о предстоящей столичной акции «Ночь театров».