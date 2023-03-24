В Московском Губернском театре представили спектакль «Сорок первый»
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Об этом сообщает «Радио 1».
Главные герои — белогвардеец Вадим Говоруха-Отрок и революционный снайпер Марютка Басова, которые оказываются на необитаемом острове.
Режиссёр Иван Пачин рассказал, что ему было интересно работать с текстом.
«Удивительный язык Бориса Лавренёва, выдающийся язык, и с самого начала мы ставили перед собой задачу оставить куски авторского текста, чтобы его было слышно», — отметил он.
Ранее ФАН сообщало о предстоящей столичной акции «Ночь театров».