В Московском Губернском театре представили спектакль «Сорок первый»

В Московском Губернском театре представили драму «Сорок первый» по одноимённой повести Бориса Лавренёва.

Об этом сообщает «Радио 1».

Главные герои — белогвардеец Вадим Говоруха-Отрок и революционный снайпер Марютка Басова, которые оказываются на необитаемом острове.

Режиссёр Иван Пачин рассказал, что ему было интересно работать с текстом.

«Удивительный язык Бориса Лавренёва, выдающийся язык, и с самого начала мы ставили перед собой задачу оставить куски авторского текста, чтобы его было слышно», — отметил он.

Ранее ФАН сообщало о предстоящей столичной акции «Ночь театров».