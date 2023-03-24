В Нижегородской области вручили награды деятелям культуры
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.
Среди лауреатов — руководители учреждений культуры, участники творческих коллективов, преподаватели музыкальных школ.
В частности, благодарность министра культуры России получила артист-вокалист Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина Татьяна Гарькушова.
Преподаватель детской музыкальной школы №16 Любовь Сорокина получила почётный диплом губернатора.
Ранее Newinform сообщал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко с 85-летием.