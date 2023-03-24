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В Нижегородской области вручили награды деятелям культуры

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В Нижегородской области вручили благодарности, благодарственные письма и почётные грамоты 14 деятелям культуры.
В Нижегородской области вручили награды деятелям культуры
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Feingersh

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.

Среди лауреатов — руководители учреждений культуры, участники творческих коллективов, преподаватели музыкальных школ.

В частности, благодарность министра культуры России получила артист-вокалист Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина Татьяна Гарькушова.

Преподаватель детской музыкальной школы №16 Любовь Сорокина получила почётный диплом губернатора.

Ранее Newinform сообщал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко с 85-летием.

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