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Ленинградский зоопарк изменит график работы с 25 марта

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Ленинградский зоопарк заявил о переходе на летний режим работы с 25 марта.
Ленинградский зоопарк изменит график работы с 25 марта
  • Gettyimages.ru
  • © Irina Afonskaya

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«Световой день становится всё дольше, как и время для вашего посещения. А наши милые питомцы становятся ещё активнее и всё чаще выглядывают на улицу, чтобы погреться на солнышке и порадовать гостей», — говорится в сообщении.

Теперь зоопарк будет работать до 19:00. На вход он будет открыт до 18:00.

Ранее ФАН сообщало, что музей Арктики и Антарктики открыл выставку, посвящённую белому медведю, совместно с Ленинградским зоопарком.

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