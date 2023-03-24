Ленинградский зоопарк изменит график работы с 25 марта

Ленинградский зоопарк заявил о переходе на летний режим работы с 25 марта.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«Световой день становится всё дольше, как и время для вашего посещения. А наши милые питомцы становятся ещё активнее и всё чаще выглядывают на улицу, чтобы погреться на солнышке и порадовать гостей», — говорится в сообщении.

Теперь зоопарк будет работать до 19:00. На вход он будет открыт до 18:00.

Ранее ФАН сообщало, что музей Арктики и Антарктики открыл выставку, посвящённую белому медведю, совместно с Ленинградским зоопарком.