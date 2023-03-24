Ленинградский зоопарк изменит график работы с 25 марта
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.
«Световой день становится всё дольше, как и время для вашего посещения. А наши милые питомцы становятся ещё активнее и всё чаще выглядывают на улицу, чтобы погреться на солнышке и порадовать гостей», — говорится в сообщении.
Теперь зоопарк будет работать до 19:00. На вход он будет открыт до 18:00.
Ранее ФАН сообщало, что музей Арктики и Антарктики открыл выставку, посвящённую белому медведю, совместно с Ленинградским зоопарком.