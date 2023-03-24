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Ветврач Попов дал советы по уходу за кошкой

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Эксперт по научной коммуникации Royal Canin, ветеринарный врач Дмитрий Попов дал советы по мониторингу состояния здоровья кошки.
Ветврач Попов дал советы по уходу за кошкой
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что главный сигнал — изменение поведения питомца.

«Обратите внимание, если у кошки появилась одышка или она дышит, высунув язык. Для представителей кошачьих такое дыхание нетипично. Тревожный сигнал, когда открытый и дружелюбный питомец вдруг начинает прятаться. Или, наоборот, обычно сторонящийся людей начинает искать хозяйского внимания», — отметил эксперт.

По его словам, ещё один повод обратиться за помощью — агрессивное поведение обычно ласковой кошки.

Ранее зоозащитник и фотограф Михаил Коуэл в беседе с ФАН рассказал, как лучше всего помочь приютам для животных.

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