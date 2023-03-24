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В Нижегородской области направили более 370 млн рублей на охрану лесов от пожаров

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В Нижегородской области направили более 370 млн рублей в 2023 году на охрану лесов от пожаров. План тушения лесных пожаров утвердил губернатор Глеб Никитин.
В Нижегородской области направили более 370 млн рублей на охрану лесов от пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«В регионе для защиты лесов от пожаров используются как проверенные временем методики, так и передовые технологии. Возможности профильных служб расширяются с каждым годом. Это позволяет более оперативно и эффективно реагировать на возникающие вызовы», — заявил Никитин.

Итоги 2022 года и планы на 2023 год были подведены на коллегии регионального Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах.

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