Мария Миронова рассказала о фильме «Кукольник»

Актриса Мария Миронова рассказала подробности о подростковом фантастическом триллере «Кукольник».

«Знаете, детское кино — это вообще здорово, и хорошо, что оно сейчас появилось, ведь у нас какое-то время в целом не было такого направления. А сейчас снимают много, в разных жанрах и просто разное. Но «Кукольник», я считаю, всё-таки больше для подростков», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, отношение к детям-актёрам более трепетное, чем к взрослым коллегам.

«На мой взгляд, дети воспринимают актёрскую игру на другом уровне, и есть очень мало исключений из этого правила», — добавила Миронова.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».