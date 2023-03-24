Москвичи в ходе исследования рассказали о своих экологических привычках
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39% опрошенных стараются использовать меньше пластика и полиэтилена: например, не покупают одноразовые стаканчики в кафе и ходят в магазин со своими сумками-шопперами, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
20% респондентов рассказали, что принимают участие в мероприятиях по очистке леса и берегов водоёмов от мусора. 22% ответили, что собирают макулатуру.
Ещё 46% жителей стараются экономить воду и электричество, чтобы сократить потребление природных ресурсов.
Только 11% респондентов сказали, что у них нет никаких экологических привычек.
Ранее ФАН сообщало, что международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.