Спасатели предупредили об опасности схода лавин в горах Кубани

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности в горах.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, с 18:00 24 марта до 18:00 26 марта в горах, кроме Сочи, будет лавиноопасно на высоте более 2,5 тыс. м.

Жителей и гостей региона призвали избегать мест возможного схода лавин.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.