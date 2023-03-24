Узнать больше

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в горах Кубани

Короткая ссылка
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности в горах.
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в горах Кубани
  • Gettyimages.ru
  • © Galen Rowell

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, с 18:00 24 марта до 18:00 26 марта в горах, кроме Сочи, будет лавиноопасно на высоте более 2,5 тыс. м.

Жителей и гостей региона призвали избегать мест возможного схода лавин.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить