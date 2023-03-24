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В Самаре побит температурный рекорд 2007 года

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По данным Приволжского УГМС, в Самаре и области 23 марта зафиксировали экстремально высокую температуру воздуха.
В Самаре побит температурный рекорд 2007 года
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  • © picture alliance

Дневная температура воздуха в городе составила +10,1 °С, побив рекорд 2007 года (+9,9 °С), передаёт volga.news.

Кроме того, побиты рекорды 2007 года в ряде городов Самарской области: в Тольятти (+10,6 °С против +10 °С), Серноводске (+8,5 °С против +7,9 °С) и Авангарде (+11,7 °С против +7,7 °С).

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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