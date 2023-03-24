В Петербурге доходный дом купца Шпринга стал объектом культурного наследия

Дому в Тучковом переулке на Васильевском острове в Петербурге присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Доходный дом купца Шпринга был построен в 1898—1899 годах по проекту архитектора Бориса Гиршовича. В первой половине XX века он стал местом жительства ряда выдающихся профессоров.

Кроме того, в здании находилась мастерская художника Александра Самохвалова.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.