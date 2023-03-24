В Москве начали подготовку к открытию сезона фонтанов

В столице приступили к подготовке фонтанов к открытию сезона, который стартует в конце апреля.

AFP

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Об этом пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова. «Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже полным ходом идут соответствующие подготовительные мероприятия», — прокомментировал Бирюков. Специалисты проверят состояние фонтанов, обновят устаревшие элементы и проверят подсветку. Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.