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В Москве начали подготовку к открытию сезона фонтанов

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В столице приступили к подготовке фонтанов к открытию сезона, который стартует в конце апреля.
В Москве начали подготовку к открытию сезона фонтанов
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

«Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже полным ходом идут соответствующие подготовительные мероприятия», — прокомментировал Бирюков.

Специалисты проверят состояние фонтанов, обновят устаревшие элементы и проверят подсветку.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.

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