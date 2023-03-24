Любимова рассказала, что документальные фильмы о новейшей истории получают поддержку

Министр культуры России Ольга Любимова выразила мнение, что включение новых регионов в состав России найдёт своё отражение в российской культуре.

«Уже сегодня создана целая серия документальных фильмов о новейшей истории Донбасса: о бойцах, деятелях культуры и искусства, жителях регионов, о врачах, добровольцах и журналистах. И мы обеспечиваем прокат такого документального кино в кинозалах, переоборудованных в рамках нацпроекта «Культура», — сообщила министр в интервью kp.ru.

По её словам, также проведён отдельный конкурс на кинопроекты по сюжетам о новейшей истории, в рамках которого были представлены в том числе проекты о специальной военной операции, об истории Донбасса и о героизме его защитников. Первые такие проекты уже запущены в производство.

В конце декабря, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали фильмы, которые получат поддержку.